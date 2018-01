'Renuncia já!', protestou Daniela Mercury na Virada Cultura

Daniela Mercury subiu no palco Anhembi, montado no sambódromo do Anhembi como parte da Virada Cultural de São Paulo às 18h45 deste sábado.

Acostumada aos milhões, cantou para um público de cerca de 3 mil pessoas, segundo estimativa de membros da Guarda Civil Metropolitana. Durante uma versão de Tempo Perdido, do Legião Urbana, ela gritou: " Renúncia já!". Em outro momento, ela respondeu aos gritos de Fora, Temer que vieram da plateia.

Ativista, Daniela falou sobre política em vários momentos do show. "Temos que exigir que nossos representantes falem apenas a verdade!", disse. Ela também se referiu à semana de combate à LGBTfobia. "Hoje é dia de ocupar os espaços com arte e cultura, que às vezes são desprezados no Brasil", comentou em outro momento.

O público aplaudiu quando ela pediu a renúncia e perto do fim do show gritou em coro "Fora, Temer". Daniela disse que não estava ali representando partido nenhum, mas que estava insatisfeita com a situação atual, para aplausos. Em 2016, o grito de "Fora, Temer" ecoava alto a cada parada entre músicas do show de abertura daquela ocasião, por Ney Matogrosso.

O Anhembi tinha uma estrutura de pequeno festival, com barraquinhas e ambulantes vendendo lanches e bebidas, espaços de patrocinadores, dois palcos e estruturas para instalações e performances.

O público pequeno, que foi crescendo ao longo do show de 1h15, pode ter a ver com a a dificuldade que é circular nos entornos pouco simpáticos e escuros do Anhembi. O ponto de ônibus mais próximo para ir em direção ao centro fica na Praça Campo de Bagatelle, a 1,5 km dali. Segundo membros da CET, há uma linha especial de ônibus circulando entre a estação de metrô Portuguesa-Tietê e o Anhembi.

Mesmo assim, o público pareceu aprovar a mudança na Virada, que esse ano se descentralizou, apesar de ainda contar com uma extensa programação na região central.

"Podia espalhar mais", opina o músico Nithá de Paula, 21, que se deslocou da Paulista até o Anhembi para ver o show. "O problema aqui é que não há estabelecimentos em volta, não tem movimento." O profissional autônomo Filipe Batista, 28, também gostou das mudanças. "Com os shows grandes nesses espaços, o centro vai ficar mais fácil de circular."

A aposentada Mari Mendes, 64, veio de Campinas com um roteiro montado para curtir a Virada - depois da apresentação de Daniela Mercury, ela iria ao Teatro Municipal, "provavelmente de táxi". Luis Fernando dos Santos, 19, também iria ao centro após o show. "A mudança é interessante porque pode incluir mais pessoas que, se fosse só no centro, não poderiam participar", opinou.

A assistente de limpeza Neusa Senhora de Jesus, 65, veio sozinha ao Anhembi e pretende passar o dia amanhã na Chácara do Jockey. Fã antiga da Virada, ela diz que gostava do formato antigo, no centro. "Era bem fácil de chegar, hoje foi um sacrifício maior", comentou. "Mas a gente trm que aproveitar essa programação gratuita, nem sempre é possível ver shows."

O Anhembi continua recebendo shows e performances na noite de sábado e também no domingo. Os Titãs encerram a programação do espaço às 16h30 do domingo, 21.