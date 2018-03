Remanescentes do Queen anunciam turnê e novo álbum

Já tem nome, data e local para começar a nova turnê mundial da parceria entre os membros remanescentes do Queen e o vocalista do Bad Company, Paul Rodgers. Veja também: Em SP, The Doors faz show para comemorar 40 anos de banda Segundo comunicado publicado nesta quarta-feira, no site oficial da banda, a turnê "Queen + Paul Rodgers Rock The Cosmos 2008 Concert Tour" começará em 16 de setembro, na Arena Olímpica de Moscou, na Rússia. Além da turnê, que na sua primeira fase passará por 14 países europeus em quatro meses, o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor preparam o primeiro álbum de estúdio do grupo em 13 anos com Rodgers ao microfone. O último álbum de estúdio do Queen ainda com Freddie Mercury nos vocais foi lançado em novembro de 1995. Made in Heaven foi feito a partir dos últimos registros gravados por Mercury, morto em novembro de 1991, e vendeu mais de 20 milhões de cópias ao redor do mundo. O baixista John Deacon, que se afastou da vida artística no fim da década de 1990, não participará da turnê. Turnê latino-americana Embora a banda ainda não tenha confirmado as datas da turnê na América Latina, o site oficial menciona o retorno como "para breve". A expectativa entre os fãs é grande, pois, desde a morte de Freddie Mercury, a banda nunca mais se apresentou na região. Foi na América Latina, mais especificamente no Brasil durante a década de 1980, que o Queen tocou ao vivo diante de suas maiores platéias em toda a sua carreira. Por conta disso, os fãs já se organizam na internet para uma provável apresentação do grupo no Brasil. Rumores publicados na página da comunidade QueenNet dão conta de que o Queen pode tocar no Rio de Janeiro, em novembro. De acordo com informações publicadas pela comunidade, este ano o encontro anual de fãs foi transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro e deverá ser realizado em 29 de novembro, suposta véspera da apresentação do grupo na cidade.