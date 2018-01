R.E.M. se prepara para gravar com produtor do U2 A banda R.E.M., que acaba de ser incluída no Hall da Fama do Rock and Roll, se prepara para gravar um novo álbum, após a decepção comercial de Around the Sun, de 2004, segundo a revista Billboard. O trio vai trabalhar nos próximos meses sobre seu 14.º álbum gravado em estúdio, com o produtor irlandês Jacknife Lee, conhecido principalmente por seu trabalho no álbum do U2 How to Dismantle an Atomic Bomb (ganhador do Grammy de melhor álbum do ano) e em Final Straw, do Snow Patrol. A previsão é que o álbum seja lançado antes do final do ano, pela Warner Bros. Around the Sun foi recebido com frieza pela crítica e, de acordo com a Nielsen SoundScan, vendeu apenas 232 mil exemplares nos Estados Unidos. O disco foi produzido pelo R.E.M. com Pat McCarthy. O baixista Mike Mills disse à Billboard.com no outono passado: "Gosto de Around the Sun, mas, honestamente, acho que o disco saiu um pouco mais lento do que pretendíamos, em termos do ritmo geral das canções." Na cerimônia da segunda-feira de inclusão no Hall da Fama do Rock and Roll, o R.E.M. se apresentou com seu antigo baterista Bill Berry, que deixou a banda em 1997. A primeira canção tocada foi Begin the Begin, seguida por Gardening at Night (que o vocalista Michael Stipe dedicou a seu pai) e Man on the Moon. O vocalista do Pearl Jam, Eddie Vedder, que oficiou a inclusão do R.E.M. no Hall da Fama, deu uma canja em Man on the Moon. O quarteto original gravou um cover de #9 Dream, de John Lennon, para um álbum a ser lançado para beneficiar os refugiados de Darfur, mas Stipe e Mills não crêem que Berry vá voltar a tocar com a banda regularmente. "Tivemos a sorte de poder tocar com ele algumas vezes nos últimos anos. Talvez possamos fazê-lo de novo. Mas ele mal pode esperar para voltar para sua fazenda", disse Mills a jornalistas na segunda-feira. "Na realidade, ele já voltou," completou Michael Stipe.