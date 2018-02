REM lançará em disco as músicas de seus dois Acústicos MTV

A Warner Music anunciou que irá lançar este mês um CD duplo com os áudios dos dois shows que o REM fez para o MTV Unplugged (Acústico) em 1991 e em 2001. Na época, a banda de Michael Stipe conquistou vendas substanciosas, convertindo-se na única banda grande a fazer uma dobradinha dentro desse espaço, para depois ganhar um Grammy e um Emmy.

O áudio dos shows nunca foi editado antes, e, em seu primeiro lançamento comercial, além das canções que estavam no especial televisivo, serão incluídas 11 canções que nunca foram exibidas na MTV.

O primeiro disco, de 1991, se concentra no disco Out of Time, que vendeu mais de 18 milhões de cópias em todo o mundo e foi o primeiro do grupo a ficar em primeiro lugar nos Estados Unidos, graças a hits como Losing My Religion.

Dos seis discos prévios, que se extendem de Murmur (1983) a Green (1988), há canções como Fall On Me, It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine), uma versão de Love Is All Around, Get Up e World Leader Pretend.

Já do Acústico 2001 vale destacar canções dos discos Reveal (2001) e Up (1998), assim como volta do tom que imprimiram a The One I Love, do disco de 1987, Document, que já pode ser baixada no ato da reserva do disco no iTunes.

Formado por Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills e Bill Berry, o REM nasceu nos Estados Unidos em 1980. No final de 1997, depois de lançar dois de seus discos mais icônicos, Out of Time e Automatic for the People" (1992), Berry deixou seu posto. A banda se desmanchou em 2011 depois de lançar mais cinco discos de estúdio.

Membros do Hall da Fama do Rock desde 2007, estima-se que o REM já tenha vendido 85 milhões de discos em todo o mundo.

