R.E.M. lança nova versão do clássico 'Losing My Religion'

Para comemorar os 25 anos do álbum Out Of Time, o R.E.M. lançou uma versão inédita do clássico Losing My Religion. Chamada de Losing My Religion 2, a música, se comparada à canção original, apresenta algumas diferenças sutis no ritmo e na letra. A faixa estará presente na reedição comemorativa do disco. O novo trabalho deve chegar às lojas em 18 de novembro. A banda liderada por Michael Stipe encerrou suas atividades em 2011.