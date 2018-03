R.E.M. apresenta novo álbum em festival de música no Texas

A banda R.E.M. trouxe à tona algumas jóias de seu repertório antigo e apresentou, pela primeira vez, canções de seu novo álbum Accelerate, em um show politicamente carregado no festival de música South by Southwest, em Austin, no Texas, na terça-feira, 11. O show foi realizado no Stubb's BBQ. e transmitido ao vivo pelo site NPR.org. O set list contou com 22 canções, sendo dez faixas do novo álbum de hard rock, previsto para chegar às lojas em 1 de abril. O novo disco conta com as canções Living Well's the Best Revenge e Mansized Wreath, além de Mr. Richards, Horse to Water, Hollow Man e a faixa-título. O vocalista Michael Stipe fez alguns comentários políticos, como convém a um ano eleitoral. Ele saudou Austin pelo apoio dado ao candidato presidencial Barack Obama e declarou que está "farto de ter políticos me dizendo do que devo ter medo". Antes de cantar Electrolite, ele disse que morre de medo "de que a história vá se recordar desta década e da reação terrivelmente exagerada da administração (presidencial) ao 11 de setembro. Temos quase dois anos ainda para fazer esta década valer alguma coisa, e acho que temos o poder de fazê-lo". Stipe dedicou a canção nova Until the Day is Done, parte de uma trilogia de canções políticas que inclui Final Straw e Bad Day, ao falecido ator Heath Ledger, que, segundo ele, ouviu a canção e gostou quando o R.E.M. ainda a produzia. Ele encerrou a apresentação dizendo "adeus Heath, nós o amamos".