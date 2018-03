R.E.M. anuncia o fim da banda

Depois de mais de 30 anos e 15 álbuns de estúdio lançados, o R.E.M. chegou ao fim. A banda publicou um comunicado em seu site oficial na tarde desta quarta-feira, 21, informando que o grupo liderado pelo vocalista Michael Stipe acabou. O R.E.M., que se apresentou na última edição do Rock in Rio no Brasil, em 2001, emplacou muitos hits nas paradas de sucesso, entre eles Losing My Religion, The One I Love, Everybody Hurts e Shiny Happy People.

"Para nossos fãs e amigos: Como R.E.M., e como amigos da vida toda e co-conspiradores, optamos por não dar continuidade à banda. Vamos embora com muita gratidão por tudo o que conquistamos. Para quem já se emocionou com nossa música, fica registrado aqui nosso mais profundo agradecimento", diz o comunicado.

O R.E.M. foi formado em Athens, Geórgia, nos Estados Unidos, em 1980. Além do vocalista Michael Stipe, a banda foi formada por Mike Mills (baixo) e Peter Buck (guitarra). Bill Berry (bateria) se aposentou em 1997 para virar fazendeiro.

"Todas as músicas e discos significam muito para gente. Fazer parte de várias vidas é um dom inacreditável. Obrigado. Ainda somos grandes amigos e continuaremos a nos ver. Mesmo se for só alguém na loja de discos, ou em um clube, vendo um grupo de garotos de 19 anos tentando mudar o mundo", escreveu Peter Buck.

"Depois da nossa última turnê, nos perguntamos o que iríamos fazer, já que trabalhamos com música durante as últimas três décadas. Nos sentimos pioneiros nisso, não há brigas, não há advogados. Foi tudo muito amigável" disse Mike Mills.

"Um homem sábio certa vez disse: a habilidade em ir a uma festa é saber a hora de ir embora. Estamos muito felizes, construímos coisas fabulosas juntos e isso ninguém vai apagar. Nossa maior gratidão a quem nos permitiu fazer tudo isso. Tem sido incrível", concluiu Michael Stipe.