Relembre passagens de Paul McCartney pelo Brasil

Paul McCartney tem vindo ao Brasil anualmente desde 2010, quando fez shows em São Paulo e Porto Alegre. O ex-beatle, que desembarcou neste domingo, 9, em Vitória, para uma série de shows, fez sua primeira apresentação no Brasil em 1990, no Rio de Janeiro. Em 21 de abril de 1990, o artista reuniu 184 mil fãs no Maracanã, um recorde que o levou ao Guinness Book.

Em 1993, ele voltou ao Brasil com show da New World Tour em São Paulo, em 3 de dezembro. Dois dias depois, ele se apresentou em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Após um hiato de 17 anos, Paul retorna novamente com a Up and Coming Tour, com dois shows em São Paulo e um em Porto Alegre.

O Rio de Janeiro recebeu o ex-beatle em 2011, enquanto no ano seguinte foi a vez de Recife e Florianópolis. No ano passado, ele estreou em maio a turnê Out There! em Belo Horizonte. Na sequência, viajou para Goiânia e Fortaleza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vai assistir a algum dos shows do ex-Beatle no Brasil desta vez? Compartilhe com o Estado a sua experiência: mande um vídeo relacionado às apresentações e publique no Instagram com a hashtag #PaulEstadao.

Confira vídeos de algumas passagens do artista pelo Brasil:

Paul no Maracanã, em 1990

Paul em São Paulo, em 2010

Paul em Belo Horizonte, em 2013