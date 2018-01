Relembre grandes sucessos na voz de Inezita Barroso

A carreira de Inezita Barroso é marcada por interpretações pungentes de grandes clássicos da música e da cultura brasileira. Sua carisma a frente do Viola Minha Viola - há mais de 30 anos Inezita assumiu o comando do programa da TV Cultura - também se confunde com sua própria carreira musical.

De família tradicional paulista, Inezita se formou em biblioteconomia na USP e estudou por conta própria aspectos da cultura nacional. A pesquisa lhe rendeu um título de doutora Honoris Causa em Folclore na Universidade de Lisboa, em Portugal. Uma das cantoras mais premiadas do Brasil fez versões de muitos dos clássicos da música caipira.

Reveja algumas delas:

Pezinho

Marvada Pinga

João de Barro

Lampião de Gás

Ismália

Tristeza do Jeca

Colcha de Retalhos

Viola Quebrada

Velho Pilão

Saudade de Matão

Velho Caçador