Relembre grandes parcerias entre cantores brasileiros e internacionais

SÃO PAULO - Sempre que acontecem, os duetos entre artistas nacionais e internacionais viram notícia e, muitas vezes, emplacam nas paradas. Nesta semana, uma canção em parceria entre duas bem sucedidas cantoras, Paula Fernandes e Taylor Swift, anunciada no ano passado, ganhou destaque. Long Live é uma versão de música da cantora country norte-americana com trechos em português gravados por Paula Fernandes, que dominou as rádios brasileiras no ano passado.

O Estadão.com.br selecionou parcerias entre cantores brasileiros e de outros países que foram sucesso para relembrar.

Tom Jobim e Frank Sinatra

Um encontro clássico entre dois ícones da música mundial, que mais que uma só canção gerou dois álbuns, Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim, em 1967 e Sinatra-Jobim Sessions em 1979. Entre as faixas que cantaram juntos, The Girl From Ipanema.

Fabio Jr. e Bonnie Tyler

O cantor e intérprete do clássico romântico Total Eclipse of The Heart, gravaram Sem Limites Pra Sonhar em 1987. Na canção, como é predominante nesse tipo de parcerias, cada um gravou o trecho da música em sua língua natal.

Margareth Menezes e David Byrne

A artista chegou a se apresentar no programa americano Saturday Night Live ao lado de Byrne para cantar a faixa gravada para o disco do cantor, Rei Momo, de 1989, com participação de outros músicos brasileiros, como Herbert Vianna.

Sandy e Andrea Bocceli

A canção Vivo por Ela foi lançada em 1997, após convite do tenor italiano. Nesta época, a cantora ainda fazia dupla com seu irmão, Junior, e tinha apenas 14 anos. A música foi lançada em várias outras línguas pelo cantor e outras artistas.

Zezé di Camargo e Luciano e Julio Iglesias

Dois Amigos, toda em português, foi gravada em 1998 pela dupla sertaneja e o cantor espanhol. Eles chegaram a se apresentar juntos em programas de TV no Brasil.

Alexandre Pires e Gloria Estefan

Em 1999, Alexandre Pires, que ainda era vocalista do grupo Só Pra Contrariar, gravou um single com a cantora cubana, que participou do videoclipe oficial.

Ivete Sangalo e Brian McKnight

A versão de Back At One faz parte do álbum Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, lançado por Ivete Sangalo em 2002, ainda no começo de sua carreira solo, e entrou para a trilha da novela Uga Uga, da TV Globo.

Vanessa da Mata e Ben Harper

Juntos os cantores emplacaram nas paradas nacionais a música Boa Sorte, em 2008, considerada a melhor música do ano pelo Prêmio Multishow. Recentemente, Ben Harper chegou a declarar em entrevista coletiva que o seu sucesso no Brasil talvez não existisse sem a parceria com Vanessa da Mata.

Marisa Monte e Julieta Venegas

Em 2008, a artista brasileira participou da gravação do DVD Julieta Venegas MTV Unplugged com a canção Ilusión, com trecho em português composto por ela e Arnaldo Antunes.

Wanessa Camargo e Ja Rule

Investindo na carreira internacional, Wanessa gravou em inglês com o rapper americano Ja Rule a música Fly, parte de seu disco Meu Momento, lançado em 2009.

Claudia Leitte e Ricky Martin

A faixa Samba foi lançada no ano passado pela brasileira e o porto-riquenho. Os dois gravaram um clipe, divulgado em setembro, durante passagem de Claudia Leitte por Miami.