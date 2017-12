Rei faz show para 8 mil pessoas no Ibirapuera

Depois de cancelar a gravação de seu especial de fim de ano, que seria feita na quinta-feira passada, o rei Roberto Carlos subiu às 22h15 desta trerça-feira, 15, ao palco do Ginásio do Ibirapuera, com 1h15 de atraso, interpretando Emoções. Em seguida cantou Eu te Amo, Eu Te Amo, Eu te Amo e Além do Horizonte. Ana Carolina foi a primeira convidada da noite e cantou Encostar na Tua e Como Vai Você?.

O rei aparentava estar bem. A gravação da semana passada havia sido cancelada porque Roberto estava com dores na coluna. Durante o início do show, o cantor se manteve animado e não reclamou de dores às 8 mil pessoas da plateia.

“Mais um especial. Vocês me matam do coração. Mas prefiro mostrar meu amor cantando.”

O especial deste ano foi mais que “especial”, pois foi o ano em que o rei completou cinco décadas de carreira.

Foi a primeira vez, nos 50 anos, que ele foi obrigado a adiar uma apresentação por problemas de saúde. O espetáculo vai ao ar no dia 25 de dezembro, na Globo.

Como convidados, Roberto receberia ainda no palco os cantores Daniel, além do grupo de forró Calcinha Preta, intérpretes da música Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, tema da personagem Norminha, da novela Caminho das Índias. A atriz Dira Paes, que interpretou o papel, também participaria do espetáculo, dividindo os vocais na canção Cama e Mesa.