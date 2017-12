Reginaldo Rossi volta a ser transferido para a UTI

Internado desde o dia 27 de novembro no hospital Memorial São José, no Recife, o cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi, 66 anos, voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde deste domingo (8). De acordo com a equipe médica, ele sentiu dores na região torácica e apresenta hipertensão e insuficiência renal. Com estado estável, respira sem ajuda de aparelhos e será submetido a exames laboratoriais. Não há previsão de alta.

Considerado "o rei do brega", Rossi foi hospitalizado no dia 27 com desconforto respiratório, passou dois dias na UTI e depois foi transferido para um apartamento. Na semana passada foi retirado um nódulo da axila direita do cantor. Ainda não há resultado da biópsia que vai identificar se se trata de material maligno ou benigno.