Reginaldo Rossi respira com ajuda de aparelhos

O cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi foi entubado novamente nesta quinta-feira e respira com ajuda de aparelhos, de acordo com boletim divulgado pela equipe médica do Hospital Memorial São José, no Recife, onde está internado desde o dia 27 de novembro. O artista apresentou fadiga muscular e piora do volume urinário, que vinha melhorando nos últimos dias. Rossi está com insuficiência renal e realiza sessões diárias de hemodiálise desde o dia 10.