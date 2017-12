Reginaldo Rossi está com câncer no pulmão

O cantor e compositor pernambucano considerado "o rei do brega", Reginaldo Rossi, 66 anos está com câncer no pulmão. A informação foi dada pelo médico Jorge Pinho, do Hospital Memorial São José, no Recife, onde ele está internado desde o dia 27. O cantor começa a se submeter a tratamento quimioterápico ainda nesta quarta-feira (11).

A doença foi diagnosticada através de uma biópsia realizada em um nódulo retirado da axila direita de Rossi no dia 4. Ainda não há informação sobre o estágio em que se encontra o câncer. Ele foi hospitalizado com desconforto respiratório e passou dois dias na UTI, sendo depois transferido para um apartamento. Com dores na região torácica, além de hipertensão e insuficiência renal, ele retornou à unidade de terapia intensiva no domingo (8).