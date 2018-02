Red Hot Chilli Peppers lança single

SÃO PAULO - O Red Hot Chilli Peppers lançou o primeiro single de seu novo disco nesta segunda-feira, 18. The Adventures of Rain Dance Maggie esta disponível para download em sites especializados. O link foi compartilhado na página da banda no Facebook.

Esta é a primeira música de trabalho de I'm With You, que deve chegar às lojas em 30 de agosto. É o primeiro álbum da banda sem o ex-guitarrista John Frusciante, substituído por Josh Klinghoffer, que já tocava com o grupo em turnê. O último disco do Red Hot, Stadium Arcadium, foi lançado em 2006.

A banda californiana sai em turnê para divulgar o novo trabalho e tocará em São Paulo em 21 de setembro e no Rock In Rio, em 24 do mesmo mês. Os ingressos para a apresentação na capital paulista estão à venda no site da Livepass.

Ouça: