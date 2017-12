Red Hot Chilli Peppers lança o clipe da música 'Go Robot'

A banda Red Hot Chilli Peppers lançou nesta quinta-feira, 8, o clipe de Go Robot. O vídeo mostra o vocalista Anthony Kiedis seminu e coberto por tinta branca. Além do figurino incomum, o vídeo tem cenas inspiradas no filme Os Embalos de Sábado à Noite (1977).

Go Robot integra o novo álbum da banda, The Getaway, que sucede I'm with you, de 2011. The Getaway foi lançado em junho deste ano. O primeiro single foi Dark Necessities. O álbum foi produzido por Danger Mouse e mixado por Nigel Godrich, produtor do Radiohead.