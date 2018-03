Red Hot Chilli Peppers divulga nome do novo álbum

O líder do Red Hot Chilli Peppers, Anthony Kiedis, revelou que a banda está perto de concluir o novo disco, que já tem nome: Dr. Johnny Skinz's Disproportionately Rambunctious Polar Express Machine-Head. A informação foi dada pelo vocalista em entrevista à revista Spin.

"Acho que durante a composição deste disco, eu estava com a cabeça mais aberta e com um frescor que não tinha havia muito tempo", disse Kiedis. "Isso é resultado do hiato tão necessário que fizemos e também pelo fato de ter me tornado pai", completou.

O novo álbum do Red Hot, 10º da discografia da banda, marca o retorno do grupo da Califórnia cujo último trabalho lançado foi Stadium Arcadium, em 2006. Depois desse trabalho, eles resolveram fazer a pausa.

O disco - que conta com Josh Klinghoffer na guitarra, em substituição a John Frisciante (ele deixou a banda em 2009) - deve chegar às lojas em julho.