Red Hot Chili Peppers tiram a camisa no Carpool Karaoke; assista

Os Red Hot Chili Peppers estiveram no Carpool Karaoke, o quadro do Late Late Show para promover o lançamento de The Getaway, o primeiro álbum do quarteto em cinco anos que chegará às lojas nessa sexta-feira, 17. O quadro do apresentador James Corden leva os convidados em um passeio pelas ruas de Los Angeles enquanto contam histórias e cantam alguns de seus sucessos.

Até mesmo Corden confessou no final, a participação dos Peppers foi uma das mais divertidas da história. Anthony Kiedis e Flea contaram muitas histórias, tiraram suas camisas e relembraram vários hits da banda - e também do musical Oliver!. Já Chad Smith e ‎Josh Klinghoffer ficaram mais calados. Para completar Kiedis ainda desafiou Corden para uma luta na grama.