Red Hot Chili Peppers lança clipe

SÃO PAULO - O Red Hot Chili Peppers lançou nesta quarta-feira, 25, o clipe de Look Around, do mais recente disco da banda, I'm With You, lançado no ano passado.

Separados em quartos, cada performance dos membros do grupo foi gravada simultaneamente em apenas uma tomada. De acordo com nota no site oficial do Red Hot Chili Peppers, cada ambiente é decorado com itens pessoais dos integrantes, representando a personalidade dos músicos Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e Josh Klighoffer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda ainda deve lançar uma versão especial interativa, em que o espectador pode escolher que cena quer assistir.

No site do Red Hot Chili Peppers é possível ver os bastidores da gravação.