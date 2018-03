Red Hot Chili Peppers encerra palco Mundo em 24 de setembro

Pela primeira vez no Rock In Rio, o NX Zero abre o palco principal na segunda noite de shows. Desde o início da carreira, em 2001, até agora, o NX Zero foi fincando o nome na cena do rock nacional e ganhou diversos prêmios VMB, Multishow e um Grammy Latino.

STONE SOUR

A banda norte-americana nasceu em 1992, mas apenas desde 2006 toca com a formação atual: Corey Taylor nos vocais e piano, Jim Root nas guitarras e teclado, Josh Rand na guitarra base, Shawn Economaki no baixo e Roy Mayorga na bateria, o último a entrar no grupo. O dia 24 é a única data na agenda de shows da Stone Sour.

Curiosidade

O grupo passou cinco anos separado, depois que Taylor e Root entraram para o Slipknot, entre 1997 e 2002. Os dois permanecem como integrantes das duas bandas e estarão no palco novamente no dia seguinte com o Slipknot.

CAPITAL INICIAL

Já veterana em matéria de Rock In Rio, o Capital tocou pela primeira vez no festival em 1991, em um megashow no Maracanã, no Rio. Em 2001, já com a carreira consolidada, voltou ao palco em Jacarepaguá. Na terceira passagem do grupo pelo evento, Dinho Ouro Preto, Fê e Flávio Lemos e Yves Passarell devem executar os sucessos da carreira e do último disco Das Kapital, de 2010.

SNOW PATROL

Pela segunda vez no Brasil, o grupo irlandês que fez sucesso no País com Open Your Eyes e Chasing Cars acabou de lançar um single, Callet Out In The Dark, que fará parte do disco Fallen Empires, a ser lançado entre o final deste ano e o início de 2012. O Snow Patrol tocou em terras brasileiras no ano passado no Festival Natura Nós, em São Paulo.

RED HOT CHILI PEPPERS

Os californianos fecham o segundo dia do Rock In Rio com o primeiro show por aqui desde 2002 e o primeiro depois do recém lançado I'm With You, disco que sucede Stadium Arcadium, de 2006. A banda estreia nos palcos brasileiros com o guitarrista Josh Klinghoffer, substituto de John Frusciante. Klinghoffer já tocava na equipe de apoio do Red Hot e foi "a melhor escolha" para o cargo, segundo os outros integrantes, o vocalista Anthony Kieds, o baixista Flea e o baterista Chad Smith. O Red Hot Chili Peppers também se apresenta em São Paulo, no dia 21 de setembro.

PALCO SUNSET

Marcelo Yuka, Karina Buhr, Cibele e Amora Pêra - 14h30

Tulipa Ruiz e Nação Zumbi - 15h35

Milton Nascimento e Esperanza Spalding - 16h45

Mike Patton/ Mondo Cane e Orquestra de Heliópolis - 18h

ELETRÔNICA - a partir das 22h

Flow e Zeo

Mary Zander

Nicole Moudeber

DJ Vibe

Danny Tenaglia

ROCK STREET - a partir das 14h

Seeley e Baldory

The Faboulous Tab (com Evandro Mesquita)

Reverendo Franklin

Orleans Street Jazz Band

Steven Harper