'Red', de Taylor Swift, mantém primeiro lugar na lista da Billboard

Foi a sétima semana não consecutiva do álbum na primeira posição da lista, com as vendas digitais pós-festas responsáveis por mais da metade de suas 241.000 unidades vendidas, segundo números da Nielsen SoundScan.

Swift, de 23 anos, agora ficou em primeiro lugar na lista de álbuns da Billboard por 24 semanas em sua carreira de quatro discos, empatando com Adele como a artista feminina que mais semanas ficou no número um da lista desde que a Nielsen SoundScan começou a contabilizar as vendas para a Billboard em 1991.

A trilha sonora da adaptação para as telonas do musical da Broadway "Les Miserables" saltou 31 lugares para o número 2 na lista de álbuns. Vendeu 136.000 unidades e foi impulsionada por uma semana inteira na lista e o lançamento do filme nos cinemas em 25 de dezembro.

A boy band britânica One Direction ficou em terceiro com "Take Me Home", enquanto "Unorthodox Jukebox", do cantor Bruno Mars, e "Trouble Man: Heavy Is the Head", do rapper T.I., ficaram entre os cinco primeiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As vendas de álbuns na semana passada cresceram 27 por cento em comparação com a mesma semana de 2011, com 9,77 milhões de unidades.

A semana pós-Natal, na qual muitas pessoas aproveitam para descontar seus cartões de presente, viu um recorde de downloads de músicas digitais em uma semana com um total de 55,74 milhões de faixas baixadas, superando o recorde anterior de 47,73 milhões da mesma semana em 2008.

(Reportagem de Eric Kelsey)