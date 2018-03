'Red', de Taylor Swift, fica no topo da lista Billboard após Natal

"Red" vendeu 275.000 cópias na semana passada antes dos feriados, segundo números da Nielsen SoundScan.

Swift, de 23 anos, conseguiu superar o novo álbum do rapper T.I., "Trouble Man: Heavy is the Head". O rapper ficou em segundo, depois de vender 178.000 cópias.

O último disco de T.I. foi o único novo lançamento de um artista individual a estrear no Top 10 desta semana. Ele inclui favoritos do Natal como "Christmas", de Michael Buble, no número 5, e alguns dos principais lançamentos deste ano, como "Take Me Home", do One Direction, no número 4, e "Babel", de Mumford & Sons, no número 8.

Dois álbuns de compilação ficaram entre os 10 primeiros, com "12-12-12 The Concert for Sandy" na nona posição, e "Now 44", o último do Now Music installment, na décima.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A coletânea cheia de estrelas "12-12-12" foi lançada para levantar fundos para as vítimas da supertempestade Sandy em um show ao vivo no Madison Square Gardens, de Nova York, em 12 de dezembro.

O disco tem gravações ao vivo de canções de Bruce Springsteen, Roger Waters, The Rolling Stones e Alicia Keys.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)