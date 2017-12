Reco-Head comemora quatro anos com festa roqueira Em quatro anos de existência, que vão ser comemorados nesta quinta-feira em clima de festival no Blen Blen, o selo Reco-Head emplacou algumas bandas bacanas criadas em São Paulo, além de um dos melhores álbuns da revigorada Elza Soares (Vivo Feliz). Em seu catálogo figuram bons títulos do Jumbo Elektro, Seychelles, Paumandado, os projetos de música eletrônica Mugomango, Cérebro Eletrônico e Labo, entre outros. Quase tudo é produzido na base da ação entre amigos, mas com engenhoso senso profissional. Suas mais recentes investidas são os trabalhos de estréia de Fábio Góes (Sol no Escuro), da banda Druques (com o CD homônimo), e Arthur Joly Apresenta JamJolie Orquestra, que tocam nesta quinta-feira no Blen Blen. O mentor de tudo isso é o múltiplo Arthur Joly, produtor arranjador, compositor, cantor etc., que decidiu criar o Reco-Head como alternativa ao que não encontrava - como legiões de outros artistas - nas multinacionais. "Mandava as demos para as gravadoras, mas não rolava nada. Aí resolvi criar o selo, que é o lado artístico da minha produtora de som, e vi que dava prazer fazer isso. Ganho a vida com publicidade. Até hoje não obtive lucro e tudo o que ganho invisto no selo", diz. Consciente de que cada vez menos os consumidores compram CDs, Arthur pretende investir mais na venda de música em formato MP3, com a diferença da qualidade técnica que não se encontra na maioria dos arquivos baixados de graça na internet. Os três álbuns citados acima estão disponíveis inteiros no site www.recohead.com.br. Ele põe fé no potencial do Ipod e da telefonia celular, mas também vê como alternativa física para a música a volta aos discos de vinil. "Vejo essa tendência crescer entre músicos, muita gente comprando pick-ups e procurando em sebos discos que não saíram em CD. Como objeto, o vinil é o negócio mais legal de música, e a gente vai lançar alguns álbuns nesse formato também", diz. "O desafio é transformar isso numa coisa que dê lucro." Dentro do sistema coletivo de produção, Arthur acaba participando de um jeito ou de outro no trabalho de todas as bandas em que aposta. Marcelo Ozório e Tatá Aeroplano, que também se multiplicam em diversas funções além de integrar o Jumbo Elektro e o Cérebro Eletrônico, têm participação na acolhida de novas bandas. É um comportamento que reflete grande parte da cena roqueira e eletrônica de São Paulo. "Tem muita gente trabalhando hoje com a consciência de que dá para produzir coisas legais, cada vez menos mambembes, sem se submeter às estruturas antiquadas das gravadoras", aponta Arthur. Para um dos maiores problemas enfrentados pelos independentes, o da distribuição, a Reco-Head buscou solução com a Tratore. Uma das características dos grupos de pop-rock que o selo abriga é a anarquia estética, sem vínculos com fórmulas delineadas, às vezes com um pé no retrô, sem dispensar o ingrediente do bom humor. Poderia estar falando do Jumbo Elektro mas isso tudo está no divertido CD "Arthur Joly Apresenta Jam Jolie Orquestra", que revela influências beatlemaníacas via Jovem Guarda e outros ícones dos anos 60, como Kinks, Monkees e Os Incríveis, que Arthur admira. Igualmente despretensiosos, os Druques, de Bragança Paulista, também entram nessa atmosfera retrofuturista, fundindo guitarras e recursos eletrônicos, com influências de Beatles, soul sessentista, MPB tradicional e Sigur Rós, entre outros. Estreando solo, Fabio Góes é um ex-Paumandado (que faz participação no CD, como Céu e Ed Côrtes), que comparece com o mais bem-elaborado dos três lançamentos. Gestado durante cinco anos e introspectivo na maior parte, "Sol no Escuro" tem belas canções de sua autoria, algumas em clima meio etéreo, outras com acento folk ou com leve suingue e variações jazzísticas, além de finas ironias. Reco-Head. Blen Blen(600 pessoas). Rua Inácio Pereira da Rocha, 520, tel. (11) 3815-4999. Amanhã, às 23 horas. R$ 25