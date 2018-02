Recbeat divulga programação para o carnaval deste ano

O festival Recbeat, realizado há 19 anos durante o carnaval do Recife, divulgou nesta quarta-feira, 19, as suas atrações para 2014. O uruguaio Max Capote, a banda espanhola Guadalupe Plata, Emicida, Manoel Cordeiro, Skip&Die, João Donato e Arrigo Barnabé integram a programação. Bruno Souto, Graxa, Juvenil Silva e Lulina são alguns dos confirmados locais. A banda belga Daau, que antes toca em São Paulo, dia 26 de fevereiro, no Sesc Pompeia, é um dos destaques.

No palco principal do carnaval, o Marco Zero, uma das atrações mais esperadas é o show da Nação Zumbi, em recesso desde maio de 2012. Ainda há a programação de blocos em Olinda, o clássico desfile do bloco Galo da Madrugada (que ocorre no Recife, no sábado de carnaval) e shows em palcos espalhados pela cidade.

Veja abaixo a programação completa do Recbeat, por dia. Os shows acontecem no palco do Cais da Alfândega, que integra o circuito do Recife Antigo durante a festa na capital pernambucana.

SÁBADO (1º DE MARÇO)

19h30 DJ Cal Jader (Inglaterra)

21h00 Juvenil Silva (PE)

22h00 DAAU (Bélgica)

23h10 Bruno Souto (PE)

00h30 Mud Morganfield (EUA)

DOMINGO (2 DE MARÇO)

16h00 Recbtinho: Espetáculo "Circo de Lampezão e Maria Botina" Caravana Tapioca (PE)

19h30 DJ Tropicaza (México)

20h00 Jonathan Doll (CE)

21h00 Aninha Martins (PE)

22h00 Guadalupe Plata (Espanha)

23h10 Arrigo Barnabé (SP)

00h30 Mundo Livre S/A (PE)

SEGUNDA-FEIRA (3 DE MARÇO)

16h00 Recbtinho Fadas Magrinhas (PE)

19h30 DJ Felipe Machado (PE)

20h00 Projeto Ccoma (RS)

21h00 Lulina (PE)

22h00 Max Capote (Uruguai)

23h10 Manoel Cordeiro e os Desumanos (PA)

00h30 Maite Hontelé (Colômbia)

TERÇA-FEIRA (4 DE MARÇO)

16h Recbtinho: Espetáculo "Brincando no Picadeiro" - Caravana Tapioca (PE)

19h30 DJ Renato Damata

20h00 Boogarins (GO)

21h00 Graxa (PE)

22h00 Skip&Die (Holanda / África do Sul)

23h10 João Donato (RJ/SP)

00h30 Emicida (SP)

Para acessar a programação dos outros palcos, acesse agendadorecife.com.br.