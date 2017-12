Rec-Beat comemora 21 anos e terá noite de shows em São Paulo

Nem mesmo o corte de metade da verba de patrocínio da prefeitura do Recife foi capaz de segurar o Rec-Beat. O festival chega à 21.ª edição em 2016 expandindo-se geograficamente. Além de se espalhar pelo Cais da Alfândega, na capital de Pernambuco, entre este sábado (6/2) e a terça (9/2), o evento monta seu leque musical em João Pessoa (nesta sexta, 5, no Ateliê Multicultural Elionai Gomes) e em São Paulo (no sábado, 6, no Vale do Anhangabaú).

A versão paulistana será diminuta em número de atrações – são quatro, no total –, mas continuará gratuita, como é tradição no Rec-Beat pernambucano. Por aqui, a partir das 17h, passam Bloco Odara, Karina Buhr, Dona Onete e Batida DJ Set.

Depois do Bloco Odara, Karina, que também se apresenta no Recife este ano, é o grande destaque da programação paulistana e chega sob o impacto do mais novo disco, Selvática. A força do manifesto da baiana não se prende apenas à potência sonora e apresenta versos contundentes. Ela, que é conhecida pelas performances viscerais, causará frenesi também com as canções do discos Longe de Onde e Eu Menti pra Você. Karina sobe ao palco do Anhangabaú a partir das 18h30. Onete, figura das mais importantes do carimbó, traz o folclore do Pará para a festa paulistana desde as 20h. Por fim, batidas africanas e beats eletrônicos se unem com Batida DJ Set, às 21h.

REC-BEAT EM SÃO PAULO

Vale do Anhangabaú.

Sábado (dia 6/2), das 17h às 22h30.

Bloco Odara, Karina Buhr, Dona Onete e Batida DJ Set.

Grátis