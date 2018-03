Rec-Beat comemora 20 anos com Luiz Melodia, Lucas Santtana, Man or Astro-man?

De Pernambuco aos Estados Unidos. Da Colômbia a São Paulo. O festival Rec-Beat chega à 20ª edição em 2015 e, ao revelar a lista de atrações do evento realizado entre os dias 14 e 17 deste mês, comprova a vertente experimentalista que o marcou ao longo das últimas duas décadas.

Realizado mais uma vez no Cais da Alfândega, o Rec-Beat prima pelas experiências sonoras de diferentes regiões do planeta e do Brasil. Ainda assim, a música pernambucana é uma presença constante no line-up do evento. DJ Vinicius Leso, DJ Dolores: Banda Sonora, Lucas e A Orquestra dos Prazeres, DJ Soma, Matalanamão, Tagore DJ Vinicius Leso, Jam da Silva, Mombojó e DJ Soma.

Entre os brasileiros de outros estados, o destaque fica com os excelentes trabalhos de Russo Passapusso, Coutto Orchestra, Thiago Pethit, Omulu, Juçara Marçal, Lucas Santtana e o mestre Luiz Melodia.

As atrações estrangeiras também evidenciam o caráter cosmopolita do Rec-Beat, com o argentino Axel Krygier, a austríaca Dorit Chrysler, a peruana Dengue Dengue Dengue!, as norte-americanas Man or Astro-man? e Marquise Knox, a alemã Analog Africa, a colombiana Mitú e o guitarrista nigeriano Keziah Jones.

Veja, abaixo, a programação completa:

Sábado, dia 14

20h - DJ Vinicius Leso (PE)

21h - Axel Krygier (Argentina)

22h - DJ Dolores: Banda Sonora (PE)

23h10 - Russo Passapusso (BA)

00h30 - Lucas e A Orquestra dos Prazeres (PE)

01h45 - Chico Correa - Baile Muderno (PB)

Domingo, dia 15

19h30 - DJ Soma (PE)

20h - Matalanamão (PE)

21h - Tagore (PE)

22h - Dorit Chrysler (Áustria/EUA)

23h10 - Dengue Dengue Dengue! (Peru)

00h30 - Man or Astro-man? (EUA)

01h45 - Analog Africa (Alemanha)

Segunda, dia 16

17h - Recbitinho - Espetáculo: Tuttotorna, Grupo: Giullari Del Diavolo (Itália)

19h30 - DJ Vinicius Leso (PE)

20h - Coutto Orchestra (SE)

21h - Thiago Pethit (SP)

22h - Jam da Silva (PE)

23h10 - Marquise Knox (EUA)

00h30 - Mombojó (PE)

01h45 - Omulu (RJ)

Terça, dia 17

17h - Recbitinho - Espetáculo: Alice e O Mago, Grupo: Cia Circo Il Bianconiglio (Itália/Brasil)

19h30 - DJ Soma (PE)

20h - Mitú (Colômbia)

21h - Juçara Marçal (RJ/SP)

22h - Keziah Jones (Nigéria)

23h10 - Lucas Santtana (BA)

00h30 - Luiz Melodia (RJ)

01h45 - Nego Moçambique (DF)

SERVIÇO

Festival Rec-Beat - 20 anos

De 14 a 17 de fevereiro

Entrada gratuita

Cais da Alfândega, Bairro do Recife

www.recbeatfestival.com