RBD vai lançar versão em português do novo disco Os integrantes do grupo mexicano RBD vão lançar o novo CD, "Celestial", originalmente cantado em espanhol, em português. O álbum, que sai pela EMI Music, terá oito músicas e chega às lojas junto com a versão em espanhol, no próximo dia 25. Os integrantes da banda prometeram, nesta terça-feira, novas coreografias, músicas inéditas - em inglês e em português - e surpresas para os fãs durante as apresentações que fará no Brasil. O RBD fez as declarações durante coletiva de imprensa realizada em Manaus, na manhã desta segunda-feira. A banda falou também sobre a responsabilidade de ser referência para crianças e jovens. Alfonso, Dulce, Christopher, Anahí, Christian e Maite disseram que procuram fazer parcerias com projetos sociais que defendam os direitos de seu público e comentaram sobre a participação no programa "Dê Mais que Esmola, Dê Futuro", do São Paulo Protege, iniciativa da Prefeitura de São Paulo. A banda anunciou, na última quinta-feira, que vai doar R$ 100 mil para o Fundo Municipal de Assistência Social de São Paulo e disponibilizar dois mil ingressos para crianças carentes da rede de proteção social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). ?Jamais essas crianças teriam uma oportunidade como essa, de assistir ao show desse fenômeno mundial tão de perto?, disse o secretário Floriano Pesaro, da SMADS. Cinco das selecionadas poderão visitar o camarim da banda. A Mondo cederá também camisetas e ônibus para o translado das crianças. O show em Manaus, o primeiro das 14 apresentações que grupo vai fazer pelo País, acontece nesta quarta-feira no sambódromo da cidade. Depois o RBD segue para Belém, onde se apresentam na quinta-feira. O show na capital paulista acontece no dia 7 de outubro. Os ingressos começaram a ser vendidos na última sexta-feira e mais de 40% dos 45 mil disponíveis - cerca de 20 mil - já foram adquiridos pelos fãs. Não há mais ingressos para a área vip premium. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro Matéria alterada às 20h30 para acréscimo de informações