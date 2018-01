RBD retorna ao Brasil para cinco apresentações Depois de realizar uma grande turnê pelo Brasil no fim do ano passado, o grupo mexicano RBD volta ao País em abril para cinco apresentações, depois de fazer três shows no Equador. A turnê pelo País começa no dia 25 de abril, em Porto Alegre, no Gigantinho. Depois a banda segue para uma dobradinha em São Paulo - nos dias 26 e 27, no Via Funchal -, se apresenta em Brasília no dia 28, no Ginásio Nilson Nelson, e encerra a temporada em Florianópolis, no Estádio do Figueirense. O sexteto formado por Anahí, Dulce Maria, Maite, Christopher, Christian e Alfonso começou a turnê pelo País em 2006 em setembro, em Manaus, e encerra as apresentações - um total de 14 - no Rio de Janeiro, em outubro. A segurança foi a grande questão que envolvia a turnê pois, no início do ano passado, uma pequena aparição pública do RBD em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. Recentemente chegou às lojas o DVD RBD Live in Rio, que registra a passagem do grupo pelo Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Ainda este ano, será publicado um livro com as aventuras do grupo que surgiu com a novela da Televisa Rebelde. Segundo o produtor Pedro Damian, a obra refletirá "o trabalho intenso e íntimo do RBD com conteúdo visual e um texto diferente".