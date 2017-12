RBD inicia turnê pela América Latina O grupo mexicano RBD inicia hoje na República Dominicana sua turnê pela América Latina, que passará por Porto Rico, Venezuela, Brasil e Peru, anunciaram hoje no México os porta-vozes do grupo. Quando o grupo esteve em São Paulo em fevereiro passado, sua apresentação causou a morte de três pessoas e deixou 40 feridos, no estacionamento do Shopping Fiesta, na Avenida Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Um alambrado cedeu e muitas pessoas foram pisoteadas, a maioria adolescentes e crianças. O grupo, formado pelos mexicanos Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman e Christian Chávez, se apresentará hoje na República Dominicana e no domingo fará dois shows em Porto Rico antes de viajar para a Venezuela. O RBD se apresentará três noites para os fãs venezuelanos. A passagem pelo Brasil será a mais longa, com treze shows entre setembro e outubro, passando por Manaus, Belém, Fortaleza, Goiânia, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A turnê pela América Latina será encerrada em Lima em novembro.