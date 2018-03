RBD: esgotados ingressos para a área vip premium Estão esgotados os ingressos para a área vip premium para o show do RBD em São Paulo, segundo informou ao Portal Estadão Cristiane Palumbo, assessora da Mondo Entretimento, empresa que organiza a turnê do grupo mexicano pelo País. A venda de ingressos no estádio do Morumbi, que havia sido suspensa no fim de semana por causa do jogo de domingo entre São Paulo e Inter, já recomeçou nesta segunda-feira, por volta das 10 horas. Pela internet, no site da Ingresso Fácil, não houve interrupção. A assessoria do evento não informou o total de ingressos vendidos. No primeiro dia de venda, na sexta-feira, os fãs adquiriram mais de 11 mil ingressos para o show do RBD, no estádio do Morumbi e na internet. O número foi estimado com base no dado divulgado pela Mondo de que 25% dos 45 mil ingressos disponíveis foram vendidos. A bilheteria do Morumbi começou a funcionar na sexta-feira antes das 10 horas, horário previsto para a abertura dos 40 guichês. Os ingressos para a pista, cadeira, geral e arquibancada começaram a ser vendidos às 9h30 e os da área VIP às 7h30, por conta da grande fila que se formava nas imediações do Morumbi, de acordo com William Crunfli, um dos sócios da Mondo. Os ingressos para o show do RBD em São Paulo custam de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio: arquibancada (R$ 100), pista (R$ 200), numerada superior (R$ 200), geral (R$ 200), vip premium (R$ 300), camarote (R$ 300) e cadeira vip (R$ 400). Segurança A segurança é a grande questão que envolve a turnê pois, no início do ano, uma pequena aparição pública do grupo em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. A confusão teria acontecido quando os fãs que estavam mais próximos ao palco foram pressionados por aqueles queriam ver os integrantes da banda mais de perto. De 5 mil a 15 mil pessoas estavam no estacionamento. Confusão O anúncio da venda dos ingressos para os shows do grupo no País foi marcado por muita confusão. Na última segunda-feira, a assessoria de imprensa da Mondo tinha informado que os ingressos poderiam ser adquiridos no estádio do Morumbi e do Pacaembu e na internet. Na terça, divulgou um comunicado afirmando que, diferentemente do que havia sido informado, os ingressos só poderiam ser comprados no Morumbi e na internet. A assessoria confirmou a mudança depois que a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo divulgou um comunicado, no fim da tarde de segunda, desmentindo que os ingressos para o RBD poderiam ser adquiridos no Pacaembu. De acordo com a assessoria, a confusão foi ocasionada porque a Mondo Entretimento foi informada, pela Ingresso Fácil, que as entradas seriam vendidas tanto no Morumbi como no Pacaembu. A venda foi suspensa no Pacaembu em conseqüência da abertura das bilheterias do estádio para a comercialização dos ingressos do jogo entre Corinthians e Paraná, que acontece no próximo sábado. Além da confusão com os pontos de venda para o show em São Paulo a apresentação em Salvador foi cancelada por uma "questão de logística da turnê". Outra mudança no calendário foi a data da apresentação em Vitória, no Espírito Santo. O show seria no dia 2 de outubro e foi antecipado para o dia 29 deste mês, alterando a data do show em Belo Horizonte para o dia 30. O show de Curitiba não sofreu alteração de data, mas vai acontecer agora no estádio Kyocera Arena e não mais no estádio Couto Pereira. O RBD começa a turnê pelo País no dia 20 em Manaus e encerra as apresentações - um total de 14 - no Rio de Janeiro, no dia 8 de outubro. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro