RBD em SP: ingressos serão vendidos também no Ibirapuera A partir desta terça-feira os fãs do RBD poderão adquirir os ingressos para o show do grupo mexicano na capital paulista no ginásio do Ibirapuera (Rua Abílio Soares, 1300 ), segundo informou a assessoria de imprensa da Mondo Entretimento, empresa que organiza a turnê da trupe pelo País. Os ingressos continuam a ser vendidos no estádio do Morumbi e na internet, no site da Ingresso Fácil. O grupo mexicano vai se reunir também com prefeitura de São Paulo para a ação ?Doe um Brinquedo e Ganhe Postal do RBD? - todas as pessoas que levarem um brinquedo ao estádio do Morumbi no dia do show vão levar para casa um postal do RBD. Até a última sexta-feira, pelo menos 27 mil ingressos haviam sido vendidos para o show em São Paulo, no estádio do Morumbi e na internet, no site da Ingresso Fácil, segundo informou a Mondo. O número foi estimado com base no dado divulgado de que mais de 60% dos 45 mil ingressos disponíveis foram vendidos. Os ingressos para o show do RBD em São Paulo, que acontece no dia 7 de outubro no Morumbi, custam de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio: arquibancada (R$ 100), pista (R$ 200), numerada superior (R$ 200), geral (R$ 200), vip premium (R$ 300), camarote (R$ 300) e cadeira vip (R$ 400). Já estão esgotados os ingressos para a área vip premium. A banda, formada por Alfonso, Dulce, Christopher, Anahí, Christian e Maite, abriu a turnê pelo País em Manaus, na quarta-feira - mais de 300 pessoas foram atendidas com desidratação e hipoglicemia durante o show, que durou cerca de 1h15. O RBD se apresentou depois em Belém, Fortaleza, Goiânia e Recife. O próximo show é em Belo Horizonte, no dia 29. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro