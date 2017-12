RBD criará fundação de ajuda a crianças de rua O grupo mexicano RBD criará em breve uma fundação de ajuda a crianças de rua, que se chamará Sálvame, como forma de retribuir ao público o carinho recebido em sua breve carreira artística, disseram seus integrantes. Durante a apresentação à imprensa de seu novo disco, Celestial, os jovens artistas disseram que, por meio da fundação, esperam ajudar as crianças de rua que mais precisam necessitam e que torcem para que muitos outros países se unam ao projeto. O cantor Christopher Uckerman declarou que ele e seus colegas pensaram na fundação como uma forma de retribuir o que "a vida lhes deu". Além disso, declarou que quando "pessoas têm a grande sorte de ter todo o público da América Latina e dos Estados Unidos apoiando-as, é importante agradecê-lo de alguma forma". O intérprete acrescentou que o RBD decidiu ajudar as crianças porque elas são o futuro do mundo. "Há muitas crianças de rua que não têm dinheiro para comprar sapatos e compram o disco ou o póster do RBD. Então, que bom poder retribuí-las, comprar-lhes sapatos e, sobretudo, ajudá-las a receber uma boa educação", declarou Uckerman. O cantor disse ainda que a fundação é uma idéia de seu produtor e criador artístico, Pedro Damián. A entidade começará operando no Brasil e no México. "Posteriormente, se tudo sair bem, estaremos em outros países", acrescentou Uckerman. O grupo mexicano que surgiu com a novela da Televisa Rebelde, transmitida no Brasil pelo SBT, apresentou 14 shows no País em setembro e outubro deste ano. A turnê começou no dia 20 de setembro em Manaus e terminou no Rio de Janeiro, em 8 de outubro.