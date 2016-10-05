Raul Seixas ganha exposição 'O Início, o meio e o fim'

O Estado de S.Paulo
05 Outubro 2016 | 08h38
Organizada pelo fã-clube Raul Rock Club e pelo site especializado em música Solta o Pause, a Expo Raul Rock Clube vai usar o acervo herdado pelo músico e amigo íntimo de Raul Seixas, o presidente do fã-clube Sylvio Passos. Serão mais de 80 peças exclusivas, organizadas em ordem cronológica, que foram recebidas por Sylvio após a morte de Raul Seixas e doadas pela família do cantor.
Alguns destaques das peças são manuscritos de alguns clássicos como 'Gita', 'Sociedade Alternativa', 'Mosca na Sopa' e 'Metrô Linha 743'. Entre as peças pessoais, haverá o pijama usado por ele em sua última coletiva de imprensa, sapatos, o primeiro violão (presente de sua mãe) e a famosa capa usada na ilustração do disco 'Krig-Há, Bandolo!', de 1973.
“O papel do Raul Seixas no cenário artístico é singular", afirma Sylvio Passos em material de divulgação do evento. "Foi o primeiro cantor e compositor a falar de maneira popular, direta, sobre temas nada populares como metafísica, filosofia, anarquismo... Soube como ninguém dar identidade ao rock brasileiro fundindo o ritmo americano a elementos culturais tipicamente brasileiros”.
No dia 07 de outubro, Sylvio vai participar de um bate-papo com o jornalista Adriano Pereira para contar um pouco sobre sua convivência com Raul. Um show no dia 16, a partir das 19h, com o músico Lon Amorim, vai apresentar clássicos do Raul.
Serviço:
Expo Raul Rock Clube – O Inínio, o meio e o fim
De 1º a 16 de outubro
De segunda a sábado das 12h às 22h | domingos das 12h às 20h
Vale Sul Shopping – Av. Andrômeda, 227, Jd. Satélite – São José dos Campos - SP
O acervo de “O início, o meio e o fim”
O Inicio - 1945 a 1971
01) MANUSCRITOS e HQs do jovem Raulzito – 1954
02) PRIMEIRO VIOLÃO DE RAUL (PRESENTE DE SUA MÃE MARIA EUGÊNIA EM 1954)
03) REGISTRO DE NASCIMENTO ORIGINAL DE RAUL SEIXAS - 1945
04) ÁLBUM DO BEBÊ - 1945
05) CARTÃO DE REGISTRO DE BENEFICIÁRIO DA CAPESP - 1950
06) ÁLBUM DE RECORTES FEITO POR RAUL SOBRE ELVIS PRESLEY – 1954/1955
07) DIÁRIO PESSOAL DE RAUL SEIXAS - 1959
08) CARTEIRINHA DO FÃ-CLUBE ELVIS ROCK CLUB - 1959 .
09) CARTA DO EMPRESÁRIO DE ELVIS PRESLEY A RAUL - 1963
10) CARTEIRINHA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DA BAHIA - 1963
11) CARTEIRINHA DE ESTUDANTE DO COLÉGIO IPIRANGA - 1964
12) CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO COMPACTO "NANNY" - THE PANTHERS - 1964
13) CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DE SHOWS DOS PANTERAS – 1966/1968
14) MANUSCRITO ORIGINAL DO POEMA "FEIRA VELHA" - 1970
15) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "AOS TRANCOS E BARRANCOS” - 1970
16) CADERNETA ESCOLAR DO COLÉGIO MARISTA/SÃO BENTO - 1960
O Meio - 1972 a 1980
01) CAPA DE MAGO UTILIZADA POR RAUL NA DIVULGAÇÃO DO LP "KRIG-HÁ, BANDOLO!" - 1973
02) TROFÉU SUPER RÁDIO TUPI, DE 1973
03) TROFÉU DISCOTECA DO CHACRINHA, DE 1973
04) FRONHA MOSCA NA SOPA, UTILIZADA POR RAUL - 1973
05) COLETE UTILIZADO NA GRAVAÇÃO DO VIDEOCLIPE DA MÚSICA “GITA” PARA O FANTÁSTICO - 1974
06) BLUSA CACHARREL UTILIZADA POR RAUL SEIXAS NA APRESENTAÇÃO DO VIDEOCLIPE DA MÚSICA "GITA" PARA O FANTÁSTICO - 1974
07) TROFÉU GLOBO DE OURO, DE 1976
08) CINTO UTILIZADO POR RAUL SEIXAS NOS SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM “O DIA EM QUE A TERRA PAROU” – 1977/1978
09) JAQUETA DE COURO AMERICANA UTILIZADA POR RAUL SEIXAS EM SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "ABRE-TE SÉSAMO" – 1980/1981
10) 07 GRAVATAS
11) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "MOSCA NA SOPA" - 1973
12) PASSAPORTE DA ÉPOCA DO EXÍLIO NOS EUA - 1974
13) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "GITA" - 1974
14) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "O TREM DAS 7" - 1974
15) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "COMO VOVÓ JÁ DIZIA" - 1974
16) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "AS AVENTURAS DE RAUL SEIXAS NA CIDADE DE THOR” - 1974
17) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "S.O.S." - 1974
18) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "SOCIEDADE ALTERNATIVA" – 1974
19) MANUSCRITO DO REPERTÓRIO DO ÁLBUM "OPUS 666" - 1974
20) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "TU ÉS O MDC DA MINHA VIDA” - 1975
21) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "NOVO AEON" - 1975
22) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA INÉDITA "PAI NOSSO DA AVENIDA” - 1976
23) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "LOVE IS MAGICK" - 1976
24) 02 CARTAS DE PAULO COELHO A RAUL SEIXAS - 1976
25) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA INÉDITA "PRA QUANDO CHOVER” - 1977
26) DESENHO FEITO POR TANIA M. BARRETTO, 3a. ESPOSA DE RAUL, QUANDO O MESMO TIROU A BARBA - 1978
27) CADERNO DE ANOTAÇÕES DE RAUL - 1978
28) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "JUDAS" - 1978
29) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "ANIVERSÁRIO DE TANIA" – 1978
30) INGRESSO DO SHOW NO TEREZA RACHEL - 1978
31) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "A BEIRA DO PANTANAL" – 1980
32) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA INÉDITA "MPB - SUCESSO É TUA PROVA” – 1975
O Fim - 1981 a 1989
01) BANDEIRA UTILIZADA PARA COBRIR O CAIXÃO DE RAUL DURANTE O VELÓRIO EM SÃO PAULO – 1989
02) JAQUETA DE COURO AMERICANA UTILIZADA POR RAUL SEIXAS EM SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "ABRE-TE SÉSAMO" – 1980/1981
03) PAR DE BOTAS VERMELHAS UTILIZADAS POR RAUL DURANTE SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "ABRE-TE SÉSAMO" - 1981
04) TÊNIS AMARELO UTILIZADO POR RAUL EM VÁRIOS SHOWS - 1983
05) PLACA EM HOMENAGEM RECEBIDA POR RAUL DO CIRCO VOADOR, DE 1983
06) PLACA EM HOMENAGEM RECEBIDA POR RAUL DO ALDIMAESP, DE 1983
07) PLACA UTILIZADA NA CONTRA-CAPA DO LP "METRO LINHA 743" – 1984
08) PAR DE POLAINAS, AS QUAIS RAUL COSTUMAVA UTILIZAR EM CASA - 1987
09) CINTO "RATOEIRA" - 1987
10) CINTO UTILIZADO POR RAUL SEIXAS NO DIA A DIA - 1987
11) PLACA EM HOMENAGEM RECEBIDA POR RAUL DE ELZIO PRESLEY, DE 1987
12) 03 LENÇOS/ECHARPES UTILIZADAS POR RAUL NOS ANOS 80
13) PIJAMA UTILIZADO POR RAUL EM SUA ÚLTIMA ENTREVISTA COLETIVA - 1989
14) BASTÃO ATLANTE ENCONTRADO JUNTO AO CORPO DE RAUL EM 21/08/1989
15) CARTEIRINHA DO RAUL ROCK CLUB - 1983
16) INGRESSO DO SHOW NO GINÁSIO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - 1983
17) INGRESSO DO SHOW EM SÃO CARLOS - 1983
18) PASSAPORTE - 1984
19) CONVITE DE CASAMENTO DE RAUL E KIKA, O QUAL NUNCA CHEGOU A ACONTECER - 1984
20) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "DIZENDO A VERDADE" - 1984
21) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "MAMÃE EU NÃO QUERIA" – 1984
22) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "METRÔ LINHA 743" - 1984
23) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "QUERO SER O HOMEM QUE SOU” - 1984
24) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "UM MESSIAS INDECISO" – 1984
25) INGRESSO DO SHOW NO ESTÁDIO LAURO GOMES/SÃO CAETANO DO SUL/SP – 1985
26) INGRESSO DO SHOW NO GARIMPO MARUPÁ/PA - 1985
27) CARTA DE MARIA EUGÊNIA (MÃE DE RAUL) RELATANDO A HISTÓRIA DO PRIMEIRO VIOLÃO DE RAUL - 1988
28) INGRESSO DO SHOW DE RAUL E MARCELO NOVA EM BRASÍLIA – 1989
29) INGRESSO DO SHOW DE RAUL E MARCELO NOVA NO CANECÃO/RJ - 1989
30) INGRESSO DO SHOW DE RAUL E MARCELO NOVA NO OLYMPIA/SP – 1989
31) TELEGRAMA DE JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA ÉPOCA, À FAMÍLIA DE RAUL SEIXAS POR OCASIÃO DE SUA MORTE - 1989
32) 06 PÁGINAS MANUSCRITAS DE UM PROJETO PARA UM DISCO INTITULADO “DOCUMENTO” ELABORADO POR RAUL SEIXAS E SYLVIO PASSOS - 1986
+ 50 PAINÉIS COM 93 FOTOS DE RAUL EM TODAS AS FASES DE VIDA
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