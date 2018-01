Raul Seixas ganha exposição 'O Início, o meio e o fim'

Organizada pelo fã-clube Raul Rock Club e pelo site especializado em música Solta o Pause, a Expo Raul Rock Clube vai usar o acervo herdado pelo músico e amigo íntimo de Raul Seixas, o presidente do fã-clube Sylvio Passos. Serão mais de 80 peças exclusivas, organizadas em ordem cronológica, que foram recebidas por Sylvio após a morte de Raul Seixas e doadas pela família do cantor.

Alguns destaques das peças são manuscritos de alguns clássicos como 'Gita', 'Sociedade Alternativa', 'Mosca na Sopa' e 'Metrô Linha 743'. Entre as peças pessoais, haverá o pijama usado por ele em sua última coletiva de imprensa, sapatos, o primeiro violão (presente de sua mãe) e a famosa capa usada na ilustração do disco 'Krig-Há, Bandolo!', de 1973.

“O papel do Raul Seixas no cenário artístico é singular", afirma Sylvio Passos em material de divulgação do evento. "Foi o primeiro cantor e compositor a falar de maneira popular, direta, sobre temas nada populares como metafísica, filosofia, anarquismo... Soube como ninguém dar identidade ao rock brasileiro fundindo o ritmo americano a elementos culturais tipicamente brasileiros”.

No dia 07 de outubro, Sylvio vai participar de um bate-papo com o jornalista Adriano Pereira para contar um pouco sobre sua convivência com Raul. Um show no dia 16, a partir das 19h, com o músico Lon Amorim, vai apresentar clássicos do Raul.

Serviço:

Expo Raul Rock Clube – O Inínio, o meio e o fim

De 1º a 16 de outubro

De segunda a sábado das 12h às 22h | domingos das 12h às 20h

Vale Sul Shopping – Av. Andrômeda, 227, Jd. Satélite – São José dos Campos - SP

O acervo de “O início, o meio e o fim”

O Inicio - 1945 a 1971

01) MANUSCRITOS e HQs do jovem Raulzito – 1954

02) PRIMEIRO VIOLÃO DE RAUL (PRESENTE DE SUA MÃE MARIA EUGÊNIA EM 1954)

03) REGISTRO DE NASCIMENTO ORIGINAL DE RAUL SEIXAS - 1945

04) ÁLBUM DO BEBÊ - 1945

05) CARTÃO DE REGISTRO DE BENEFICIÁRIO DA CAPESP - 1950

06) ÁLBUM DE RECORTES FEITO POR RAUL SOBRE ELVIS PRESLEY – 1954/1955

07) DIÁRIO PESSOAL DE RAUL SEIXAS - 1959

08) CARTEIRINHA DO FÃ-CLUBE ELVIS ROCK CLUB - 1959 .

09) CARTA DO EMPRESÁRIO DE ELVIS PRESLEY A RAUL - 1963

10) CARTEIRINHA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DA BAHIA - 1963

11) CARTEIRINHA DE ESTUDANTE DO COLÉGIO IPIRANGA - 1964

12) CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO COMPACTO "NANNY" - THE PANTHERS - 1964

13) CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DE SHOWS DOS PANTERAS – 1966/1968

14) MANUSCRITO ORIGINAL DO POEMA "FEIRA VELHA" - 1970

15) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "AOS TRANCOS E BARRANCOS” - 1970

16) CADERNETA ESCOLAR DO COLÉGIO MARISTA/SÃO BENTO - 1960

O Meio - 1972 a 1980

01) CAPA DE MAGO UTILIZADA POR RAUL NA DIVULGAÇÃO DO LP "KRIG-HÁ, BANDOLO!" - 1973

02) TROFÉU SUPER RÁDIO TUPI, DE 1973

03) TROFÉU DISCOTECA DO CHACRINHA, DE 1973

04) FRONHA MOSCA NA SOPA, UTILIZADA POR RAUL - 1973

05) COLETE UTILIZADO NA GRAVAÇÃO DO VIDEOCLIPE DA MÚSICA “GITA” PARA O FANTÁSTICO - 1974

06) BLUSA CACHARREL UTILIZADA POR RAUL SEIXAS NA APRESENTAÇÃO DO VIDEOCLIPE DA MÚSICA "GITA" PARA O FANTÁSTICO - 1974

07) TROFÉU GLOBO DE OURO, DE 1976

08) CINTO UTILIZADO POR RAUL SEIXAS NOS SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM “O DIA EM QUE A TERRA PAROU” – 1977/1978

09) JAQUETA DE COURO AMERICANA UTILIZADA POR RAUL SEIXAS EM SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "ABRE-TE SÉSAMO" – 1980/1981

10) 07 GRAVATAS

11) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "MOSCA NA SOPA" - 1973

12) PASSAPORTE DA ÉPOCA DO EXÍLIO NOS EUA - 1974

13) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "GITA" - 1974

14) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "O TREM DAS 7" - 1974

15) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "COMO VOVÓ JÁ DIZIA" - 1974

16) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "AS AVENTURAS DE RAUL SEIXAS NA CIDADE DE THOR” - 1974

17) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "S.O.S." - 1974

18) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "SOCIEDADE ALTERNATIVA" – 1974

19) MANUSCRITO DO REPERTÓRIO DO ÁLBUM "OPUS 666" - 1974

20) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "TU ÉS O MDC DA MINHA VIDA” - 1975

21) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "NOVO AEON" - 1975

22) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA INÉDITA "PAI NOSSO DA AVENIDA” - 1976

23) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "LOVE IS MAGICK" - 1976

24) 02 CARTAS DE PAULO COELHO A RAUL SEIXAS - 1976

25) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA INÉDITA "PRA QUANDO CHOVER” - 1977

26) DESENHO FEITO POR TANIA M. BARRETTO, 3a. ESPOSA DE RAUL, QUANDO O MESMO TIROU A BARBA - 1978

27) CADERNO DE ANOTAÇÕES DE RAUL - 1978

28) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "JUDAS" - 1978

29) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "ANIVERSÁRIO DE TANIA" – 1978

30) INGRESSO DO SHOW NO TEREZA RACHEL - 1978

31) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "A BEIRA DO PANTANAL" – 1980

32) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA INÉDITA "MPB - SUCESSO É TUA PROVA” – 1975

O Fim - 1981 a 1989

01) BANDEIRA UTILIZADA PARA COBRIR O CAIXÃO DE RAUL DURANTE O VELÓRIO EM SÃO PAULO – 1989

02) JAQUETA DE COURO AMERICANA UTILIZADA POR RAUL SEIXAS EM SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "ABRE-TE SÉSAMO" – 1980/1981

03) PAR DE BOTAS VERMELHAS UTILIZADAS POR RAUL DURANTE SHOWS DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "ABRE-TE SÉSAMO" - 1981

04) TÊNIS AMARELO UTILIZADO POR RAUL EM VÁRIOS SHOWS - 1983

05) PLACA EM HOMENAGEM RECEBIDA POR RAUL DO CIRCO VOADOR, DE 1983

06) PLACA EM HOMENAGEM RECEBIDA POR RAUL DO ALDIMAESP, DE 1983

07) PLACA UTILIZADA NA CONTRA-CAPA DO LP "METRO LINHA 743" – 1984

08) PAR DE POLAINAS, AS QUAIS RAUL COSTUMAVA UTILIZAR EM CASA - 1987

09) CINTO "RATOEIRA" - 1987

10) CINTO UTILIZADO POR RAUL SEIXAS NO DIA A DIA - 1987

11) PLACA EM HOMENAGEM RECEBIDA POR RAUL DE ELZIO PRESLEY, DE 1987

12) 03 LENÇOS/ECHARPES UTILIZADAS POR RAUL NOS ANOS 80

13) PIJAMA UTILIZADO POR RAUL EM SUA ÚLTIMA ENTREVISTA COLETIVA - 1989

14) BASTÃO ATLANTE ENCONTRADO JUNTO AO CORPO DE RAUL EM 21/08/1989

15) CARTEIRINHA DO RAUL ROCK CLUB - 1983

16) INGRESSO DO SHOW NO GINÁSIO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - 1983

17) INGRESSO DO SHOW EM SÃO CARLOS - 1983

18) PASSAPORTE - 1984

19) CONVITE DE CASAMENTO DE RAUL E KIKA, O QUAL NUNCA CHEGOU A ACONTECER - 1984

20) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "DIZENDO A VERDADE" - 1984

21) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "MAMÃE EU NÃO QUERIA" – 1984

22) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "METRÔ LINHA 743" - 1984

23) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "QUERO SER O HOMEM QUE SOU” - 1984

24) MANUSCRITO ORIGINAL DA MÚSICA "UM MESSIAS INDECISO" – 1984

25) INGRESSO DO SHOW NO ESTÁDIO LAURO GOMES/SÃO CAETANO DO SUL/SP – 1985

26) INGRESSO DO SHOW NO GARIMPO MARUPÁ/PA - 1985

27) CARTA DE MARIA EUGÊNIA (MÃE DE RAUL) RELATANDO A HISTÓRIA DO PRIMEIRO VIOLÃO DE RAUL - 1988

28) INGRESSO DO SHOW DE RAUL E MARCELO NOVA EM BRASÍLIA – 1989

29) INGRESSO DO SHOW DE RAUL E MARCELO NOVA NO CANECÃO/RJ - 1989

30) INGRESSO DO SHOW DE RAUL E MARCELO NOVA NO OLYMPIA/SP – 1989

31) TELEGRAMA DE JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA ÉPOCA, À FAMÍLIA DE RAUL SEIXAS POR OCASIÃO DE SUA MORTE - 1989

32) 06 PÁGINAS MANUSCRITAS DE UM PROJETO PARA UM DISCO INTITULADO “DOCUMENTO” ELABORADO POR RAUL SEIXAS E SYLVIO PASSOS - 1986

+ 50 PAINÉIS COM 93 FOTOS DE RAUL EM TODAS AS FASES DE VIDA