Raro violino Stradivarius será leiloado em Nova York Um violino feito por Antonio Stradivari há 300 anos, elogiado por ter um som doce e feminino, será leiloado na próxima semana pela Christie's, com a expectativa de atingir 1 milhão de dólares. O instrumento, que data de cerca de 1700, é conhecido como "The Penny" por causa de sua última dona, a pianista e violinista Barbara Penny. O violino será o principal item do leilão da Christie's de 4 de abril. Também será leiloado um violino feito pelo italiano Giovanni Guadagnini em 1755, conhecido como "O ex-Wollgandt". Espera-se que o instrumento chegue a um valor entre 300 mil a 400 mil dólares, segundo a Christie's. O "The Penny" foi classificado como um dos instrumentos mais femininos de Stradivari. "Este instrumento tem um balanço especialmente bom entre o brilho e a doçura", disse Jesus Reina, um violinista da Manhattan School of Music que tocou o instrumento precioso em uma apresentação prévia para a imprensa na quinta-feira. Os instrumentos de Stradivari são elogiados por seus sons, que são projetados com clareza, e pela facilidade de serem tocados, já que correspondem fielmente aos toques de um músico. Ele fabricou cerca de 1100 instrumentos durante sua vida, a maioria violinos, e cerca de 650 sobrevivem até hoje. A Christie's estima que o "The Penny" arrecadará entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares, valor abaixo dos 3,54 milhões arrecadados pelo violino "The Hammer" (o martelo) em 2006, que continua sendo o valor mais alto pago por um Stradivarius em leilões. "The Hammer" data de 1707, do período de ouro de Stradivari, entre 1700 e 1720. O "The Penny" tem um "som mais doce, mais como um sino" do que o "The Hammer", que é mais masculino, disse Kerry Keane, especialista em instrumentos musicais da Christie's. Penny foi proprietária do Stradivarius entre 1929 até sua morte, no ano passado. Ela foi a primeira mulher a ser aceita na seção de cordas da Orquestra Filarmônica Real.