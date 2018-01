Rapper Vanilla Ice é preso acusado de maus tratos à esposa

O rapper Vanilla Ice, cujo nome real é Robert Van Winkle, foi preso após a denúncia por maus tratos à esposa, Laura Giarritta, informou nesta sexta-feira, 11, a versão digital do Palm Beach Post. Vanilla Ice passou a noite de quinta, 10, na prisão do condado de Palm Beach, no norte de Miami, e nesta sexta deve esclarecer o incidente ocorrido com sua esposa perante um juiz. Segundo informou a polícia local, a esposa do artista denunciou por telefone que seu marido a agrediu na frente de seus filhos, Dusti Rain, de 10 anos, e Keelee Breeze, de 8 anos. A polícia deteve Vanilla Ice perto de sua casa, na localidade de Wellington, no condado de Palm Beach. O artista explicou que havia discutido com sua esposa, mas que não aconteceu nenhum ato de violência. Laura, por sua vez, afirmou também aos policiais que o rapper havia ainda gritado com ela na frente de seus filhos. Em 2004, Vanilla Ice foi preso por maus tratos e por várias infrações de trânsito. O artista, de 40 anos, nasceu em Miami e é mais conhecido pelas músicas Ice, Ice Baby, que vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo mundo.