Rapper Soulja Boy é preso por posse de maconha

O rapper Soulja Boy foi preso na manhã desta terça-feira, 18, nos Estados Unidos. A polícia encontrou em seu carro uma grande quantidade de maconha e diversas armas de fogo.

Ainda não se sabe se Soulja e os quatro homens que estavam com ele tinham licença para portá-las, segundo informações do site 'TMZ'. Além da droga, foram encontrados cerca de US$ 70 mil no veículo.

DeAndre Cortez Way, nome verdadeiro do músico de 21 anos, foi abordado pelos policiais após seu carro ter infringido uma lei de trânsito.

Soulja já havia sido preso por ter invadido uma casa abandonada com alguns amigos, em 2009.

Atualmente, Soulja Boy está trabalhando em seu quarto álbum de estúdio Respect My Hustle, que deve ser lançado no começo do ano que vem.