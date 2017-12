Rapper Snoop Dogg consegue evitar a prisão O rapper Snoop Dogg surpreendeu na quarta-feira, 11, ao não contestar acusações criminais envolvendo drogas e armas. O astro recebeu uma sentença de três anos que vai lhe poupar da obrigação de cumprir sua pena em detenção. Um juiz da Corte Superior de Los Angeles também sentenciou o rapper de 35 anos, cujo nome verdadeiro é Calvin Broadus, a cinco anos de liberdade condicional formal e a prestar 800 horas de serviços à comunidade. Dogg estava sendo esperado no tribunal para ser citado por acusações de venda ou transporte de maconha e posse de uma arma por parte de um criminoso condenado, acusações que poderiam tê-lo levado a ser condenado a quatro anos atrás das grades. Mas, aparentemente como parte de um acordo com os promotores, ele não contestou as acusações. Dogg foi detido em 25 de outubro no aeroporto de Burbank, perto de Los Angeles, depois de a polícia tê-lo parado por deixar seu carro estacionado por tempo demais na área de embarque de passageiros e encontrado uma arma e maconha no veículo. Promotores disseram que não puderam comprovar que a arma encontrada no carro de Dogg naquele dia pertencesse a ele, mas que uma revista realizada posteriormente na residência do rapper trouxe à tona mais uma arma de fogo. Ele é acusado de ser um criminoso condenado de posse de uma arma de fogo porque em 1990 já tinha recebido uma condenação criminal por posse de drogas. Em novembro de 2006, Dogg foi acusado de posse de uma arma letal, depois de a polícia tê-lo flagrado passando pela segurança do aeroporto John Wayne, em Orange County, com um cassetete dobrável. Esse caso ainda não foi a julgamento. Em março, a polícia de Estocolomo deteve o rapper por suspeita de uso de entorpecentes.