Rapper Kanye West é preso por agressão novamente, diz site

O rapper americano Kanye West foi preso em Londres na madrugada desta sexta-feira, 14, após agredir um paparazzo, segundo informou a edição online da revista People. O incidente ocorreu quando West deixava a casa noturna londrina Tup Tup. De acordo com o blog Perez Hilton, o fotógrafo Terry Blackburn afirmou que sofreu um corte na face e outros machucados quando o rapper puxou sua câmera e gritou: "Tire essa 'maldita' câmera dele". A prisão de Kanye aconteceu três horas depois no hotel Hilton. A People publicou a nota do porta-voz da polícia de Northumbria, que dizia: "Nós confirmamos que um homem de 31 anos foi preso sob suspeita de agressão seguida de um incidente em um clube noturno em Newcastle nas primeiras horas desta sexta-feira. Ele foi solto sem acusação e nenhuma outra ação foi tomada". Na noite de quinta, Kanye apresentou seu show Glow in the Dark no Metro Radio Arena. Esta não é a primeira vez que Kanye se mete em problemas deste tipo. Em setembro, o músico, que se apresentou por aqui na última edição do TIM Festival, foi preso por suspeita de vandalismo depois de uma confusão com um fotógrafo no aeroporto internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos.