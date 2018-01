Rapper Jay-Z lança seu primeiro álbum em quatro anos, o '4:44'

O rapper Jay-Z liberou na madrugada desta sexta-feira, 30, o seu mais novo álbum, 4:44, seu primeiro trabalho desde Magna Carta Holy Grail, lançado há quase quatro anos.

O álbum foi lançado exclusivamente na plataforma de streaming do rapper, o TIDAL, e conta com 10 faixas inéditas e ainda um curta-metragem dirigido pelo próprio Jay-Z em parceria com Mark Romanek, intitulado The Story of O.J..

Na música que dá título ao novo álbum, o rapper fala abertamente sobre a sua relação com a esposa, a cantora Beyoncé, e como seus filhos, a pequena Blue Ivy, de cinco anos, e os gêmeos que nasceram há poucas semanas, mudaram a sua forma de ver a vida. Jay-Z pede desculpas por traições, cita situações de abortos espontâneos e diz que não merece o relacionamento.

"Eu peço desculpas, nosso amor era para sempre e eu nos contive", rima o rapper na letra, em inglês. "Se meus filhos soubessem, eu nem sei o que eu faria, se eles não me olhassem da mesma forma, eu provavelmente morreria com a vergonha."

Não por acaso, a música se chama 4:44. O casal Knowles-Carter tem obsessão pelo número. Jay-Z nasceu em 4 de dezembro. Beyoncé em 4 de agosto. Os dois se casaram em 4 de abril (4/4) de 2008.

O novo álbum de Jay-Z, o 13º solo da sua carreira, está disponível para assinantes do TIDAL aqui.