Rapper Iggy Azalea lidera indicações a prêmios American Music

Os cantores John Legend e Pharrell Williams e a estrela pop Katy Perry vieram logo atrás, com cinco indicações cada, enquanto a neozelandesa Lorde ficou com quatro nomeações.

A artista pop inglesa Charli XCX e o cantor Jason Derulo anunciaram os indicados no programa de TV da ABC "Good Morning America".

Charli XCX vai se apresentar pela primeira vez na cerimônia de premiação, em 23 de novembro, um evento com três horas de duração que será transmitido ao vivo do Nokia Theatre, em Los Angeles.

Os indicados e ganhadores dos American Music Awards são escolhidos pelo público, que vota pela Internet.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Iggy Azalea vai disputar com Katy Perry, Williams, Lorde, Legend e Beyoncé pelo prêmio de artista do ano, categoria que teve o número de indicados ampliado de cinco para 10 este ano.

O cantor country Luke Bryan, o rapper Eminem, o grupo de rock alternativo Imagine Dragons e a boy band britânica One Direction também foram indicados nesta categoria.

A música "Fancy", de Azalea com participação de Charli XCX, está concorrendo na categoria música do ano, que este ano tem cinco concorrentes ante três anteriormente, ao lado de "All of Me" (Legend); "Dark Horse" (Katy Perry); "Happy" (Williams); e "Rude" (Magic).

Katty Perry também disputa com Azalea e Lorde pelo prêmio de artista feminina de pop/rock, enquanto Legend vai concorrer com Williams e o cantor britânico Sam Smith pelo prêmio de artista masculino.

Azalea e Smith também foram indicados para novo artista do ano, ao lado do grupo australiano pop rock 5 Seconds of Summer, a banda pop eletrônica Bastille e a cantora Meghan Trainor.

(Reportagem de Patricia Reaney)