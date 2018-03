Rapper Future faz história na parada da Billboard com álbum 'HNDRXX'

Nativo do Estado norte-americano de Atlanta, o rapper Future se tornou o primeiro artista a colocar dois álbuns consecutivos no topo da parada Billboard 200 em igual número de semanas, já que seu lançamento mais recente estreou no primeiro lugar nesta segunda-feira, 6, uma semana depois de seu último disco liderar a compilação.

HNDRXX (pronunciado "Hendrix") vendeu 121 mil unidades entre vendas de álbuns, canções e streaming desde que saiu em 24 de fevereiro, de acordo com cifras da consultoria Nielsen SoundScan.

Ele vem na esteira do disco homônimo do rapper, lançado em 17 de fevereiro, que assumiu o primeiro lugar da Billboard 200 na semana passada e caiu para a segunda posição nesta semana depois de vender mais 64 mil unidades.

A revista Billboard descreveu HNDRXX dizendo que ele explora "o lado mais suave e vulnerável" do rapper quando comparado com o anterior Future.

A Billboard 200 compila as vendas de álbuns, canções (10 equivalem a um disco) e streaming (1.500 streams equivalem a um disco).

Entre outros nomes que ficaram entre os 10 mais da parada nesta semana estão a banda country Little Big Town, que estreou na quarta posição com Breaker, e o cantor country Aaron Watson, que emplacou sua Vaquero no décimo lugar.