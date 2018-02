Rapper Eminem abrirá prêmio da MTV dos EUA

O rapper Eminem é o escolhido para abrir a cerimônia do MTV Video Music Awards. O diretor geral da MTV dos EUA, Stephen Friedman, disse que o cantor, que concorre ao prêmio em oito categorias e continua em ascensão na lista dos mais vendidos com seu novo disco "Recovery", fará o primeiro show da cerimônia que acontece neste Domingo no Teatro Nokia de Los Angeles.

"Acreditamos que não há melhor forma de começar a cerimônia do que com a performance de Eminem", disse Friedman. O cenário da festa inclui uma cerca rotativa de anúncios gigantes, um palco com curvas, um espaço redondo para as atuações e duas telas de vídeo gigantes que servirão de cortinas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O produtor executivo da festa, Jesse Ignjatovic, disse que o palco giratório, criado pelo design alemão Florian Wieder, fez com que fossem retirados 2 mil lugares reservados à orquestra. "Cada ano temos um tema central, além de simplesmente entregar os prêmios", afirmou Ignjatovic. "Este ano, ao voltar a apresentar a cerimônia em Los Angeles, realmente tiramos inspiração da arquitetura moderna da metade do século (passado) e a cultura pop dos anos 50. É um cenário inspirado em Los Angeles", completou.