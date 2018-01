Rapper do Black Eyed Peas toca em CD de Jackson Michael Jackson está de volta à música. O pop star americano convidou o rapper e produtor Will.I.Am, da banda Black Eyed Peas, para colaborar em algumas faixas do novo álbum. Os dois se reuniram em um estúdio de gravação na Irlanda. ?Gosto do que ele faz e pensei que seria interessante a colaboração ou simplesmente ver como funcionaria a química?, disse Jackson, que não grava desde 2001, mas não deixou de compor. A banda Black Eyed Peas toca no dia 11 no Anhembi., em são Paulo. Ingressos (R$ 100 a R$ 200) nos estádios do Morumbi e Pacaembu, no Ginásio do Ibirapuera, pelo site www.ingressofacil.com.br, entre outros.