Rapper DMX é libertado de prisão no Arizona

PHOENIX (Reuters Life!) - O rapper DMX foi libertado de uma prisão no Arizona na terça-feira depois de passar sete meses atrás das grades por violar sua condicional, anunciou sua empresária.

O rapper, cujo nome real é Earl Simmons, saiu de uma cadeia em Yuma, no extremo oeste do Arizona, e foi recebido por um membro de sua equipe de administração, um segurança e um motorista, disse a empresária Nakai Walker à Reuters em entrevista telefônica.

"As primeiras palavras dele para mim foram: 'Voltei para casa'", disse Walker, acrescentando que Simmons telefonou para sua mulher assim que foi solto e pretende ver sua filha de 2 meses de idade.

"Posso lhe dizer uma coisa: ele não vai voltar para a prisão", disse Walker.

Simmons, 40 anos, foi preso em dezembro depois de dizer a um juiz que desobedeceu as normas de sua condicional ao tomar bebida alcoólica em um concerto em Scottsdale, Arizona.

Ele tinha recebido liberdade condicional por uma tentativa de agressão qualificada e por usar um nome falso para evitar pagar uma conta hospitalar de 7.500 dólares.

Simmons, cujos álbuns incluem It's Dark and Hell is Hot e Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, tem um longo histórico de problemas com a justiça no Arizona.

Walker disse que o rapper pretende retornar a um estúdio de gravação no Arizona para concluir o trabalho sobre um novo álbum ainda sem título, que vai incluir um single feito com o também rapper Busta Rhymes. Reuters