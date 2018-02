Rapper DMX é condenado a 90 dias de prisão Um juiz do Arizona sentenciou nesta sexta-feira o rapper DMX a 90 dias de prisão por porte de drogas, roubo e crueldade com animais. O rapper, de 38 anos, cujo verdadeiro nome é Earl Simmons, está mantido sob custódia desde dezembro. O comissário da Corte Superior do condado de Maricopa, Phemonia Miller, determinou ainda outros 18 meses de condicional supervisionada para Simmons. O rapper, conhecido por música como "Year of the Dog ... Again" and "It's Dark and Hell is Hot", enfrentou acusações judiciais no ano passado no Arizona, onde ele tem uma casa perto do Phoenix. Em maio, ele foi preso por porte de drogas e crueldade com animais. Autoridades encontraram o esqueleto de um cachorro e pitbulls subnutridos. DMX também foi acusado de assumir a identidade de uma terceira pessoa e dar informação falsa durante uma viagem para o Arizona, em uma suposta tentativa de não pagar uma conta. Simmons confessou ser culpado para diminuir três acusações criminais contra ele. (Reportagem de Tim Gaynor)