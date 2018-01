Rapper ´Diddy´ é acusado de agressão em Hollywood Sean "Diddy" Combs foi acusado de agressão em um hotel de Hollywood no dia da festa de entrega do Oscar da Academia. A polícia recebeu uma queixa de uma pessoa que acusou Diddy de agressão no domingo, 25, no hotel Roosevelt de Hollywood, disse o oficial Jason Lee, porta-voz policial. O hotel fica na rua em frente ao Teatro Kodak, onde se realizou a cerimônia de entrega do Oscar. Diddy estava na cidade para assistir à cerimônia da Academia. Lee não revelou mais detalhes. Segundo o site TMZ.com, a queixa foi apresentada pelo agente Gerard Rechnitzer, de 27 anos. Um documento publicado no site diz que Rechnitzer levou um soco de uma pessoa que havia conversado com sua noiva pouco depois das 14h30 do domingo, horário local. O documento, do qual foram omitidas algumas partes, parece um "recibo" que a polícia normalmente dá a quem presta uma queixa. Não menciona Diddy. Meghan Prophet, agente do magnata do hip hop, se negou a fazer comentários. Rechnitzer não tem seu número de telefone na lista telefônica e não pôde ser contatado.