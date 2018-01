Rapper Coolio é acusado de porte ilegal de armas

O rapper Coolio foi acusado nesta quinta-feira de porte ilegal de arma, depois que um revólver, segundo procuradores, foi encontrado em sua mochila durante triagem de bagagem no Aeroporto Internacional de Los Angeles no mês passado.

Artis Leon Ivey, nome verdadeiro do rapper, pode ser condenado a até 3 anos em prisão estadual caso seja condenado, informou em comunicado o escritório do procurador distrital do Condado de Los Angeles. Procuradores dizem ser ilegal o artista carregar uma arma devido a duas condenações criminais anteriores.

Coolio ganhou fama em 1995 com o hit Gangsta's paradise e com o álbum de mesmo nome. Ele ganhou um Grammy no mesmo ano por melhor performance de rap.

Seus álbuns seguintes não tiveram o mesmo sucesso e nos últimos anos ficou conhecido por suas participações em reality shows, incluindo Celebrity Fear Factor e como apresentador do programa online Cookin' With Coolio.