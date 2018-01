Rapper canadense Drake alcança primeiro lugar na Billboard pela terceira vez

O novo álbum do rapper canadense Drake, Nothing Was The Same, alcançou o número um da Billboard 200, divulgado nesta quarta-feira (2). O terceiro álbum de estúdio do rapper vendeu 658 mil cópias na sua primeira semana.

Os três álbuns de Drake alcançaram o número um das paradas americanas na semana de lançamento. Nothing Was The Same é o maior lançamento de rap desde Tha Carter IV, de Lil Wayne, em setembro de 2011.

Entre outros lançamentos no top 10 da Billboard, estão o Mechanical Bull, da banda norteamericana Kings of Leon, Closer to the Truth, da cantora pop Cher e Diving Board, de Elton John.