Rapper Bow Wow anuncia aposentadoria aos 29 anos

O rapper norte-americano Bow Wow anunciou que está se aposentando da música, dizendo que já ganhou mais de 20 milhões de dólares e que não se vê fazendo rap aos 30 anos.

Artista de 29 anos que ficou famoso aos 13 anos como Lil' Bow Wow, o rapper disse em uma série de mensagens publicadas no Twitter no domingo, 7, e nesta segunda-feira que seu último disco será NYLTH, programado para breve, mas não informou uma data para o lançamento.

"Eu sempre disse que iria me aposentar da música antes dos 30", tuitou o músico. "Simplesmente não me vejo fazendo rap aos 30 anos".

"Ganhei mais de 20 milhões de dólares com o rap. Por que ser ganancioso? Estou contente com tudo que conquistei", acrescentou o rapper nascido no Estado de Ohio e cujo nome verdadeiro é Shad Moss.

(Reportagem de Eduardo Simões)