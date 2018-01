Rapper americano Prodigy morre aos 42 anos

O rapper americano Prodigy, que marcou o gênero ao lado de Havoc, no grupo Mobb Deep, morreu nesta terça-feira, 20, aos 42 anos. O músico apresentava problemas de saúde desde a infância, lutando contra uma anemia falciforme, e foi encontrado morto, mas a causa oficial da morte ainda é desconhecida.

Segundo seu agente, ele havia sido hospitalizado há alguns dias em Las Vegas. Sua última apresentação aconteceu no sábado, 17, como parte da turnê Art of Rap.

Junto com Havoc, Prodigy (nome artístico de Albert Johnson) criou o Mobb Depp, em 1992, e estava fazendo shows da turnê Art of Rap. Em toda a carreira, lançaram oito discos, sendo que o primeiro lançado pelos rappers foi Juvenile Hell, em 1993. Entre seus principais sucessos, estão Shook Ones Part II e Quite Storm.